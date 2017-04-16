İşte Ankara'da referandum sonuçları

Giriş Tarihi: 16.4.2017 17:43 Güncelleme Tarihi: 16.4.2017 19:05
İşte Ankara'da referandum sonuçları

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme işlemi tüm yurtta tamamlandı. İşte Ankara'da son referandum sonuçları...

AÇILAN SANDIK ORANI: YÜZDE 82,73

EVET: YÜZDE: 51,17

HAYIR: 48,83

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İşte Ankara'da referandum sonuçları
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