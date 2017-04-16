İşte İstanbul'da referandum sonuçları

Giriş Tarihi: 16.4.2017 17:43 Güncelleme Tarihi: 16.4.2017 19:17
İşte İstanbul'da referandum sonuçları

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme işlemi tüm yurtta tamamlandı. İşte İstanbul'da son referandum sonuçları...

AÇILAN SANDIK ORANI: YÜZDE 96,57

EVET: YÜZDE: 49,26

HAYIR: 50,74

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İşte İstanbul'da referandum sonuçları
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