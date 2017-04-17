BBC: Türkler Erdoğan'ın çağrısına destek verdi

İngiliz yayın kuruluşu BBC News, Türklerin referandumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha geniş cumhurbaşkanlığı yetkileri için yaptığı çağrıya destek verdiklerini belirtti. BBC News, "Çoğu oylar sayıldıktan sonra Erdoğan tarafı, kazanacak gibi" değerlendirmesinde bulundu.

"Türklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geniş cumhurbaşkanlığı yetkileri çağrısına destek verdiğine" dikkat çeken BBC, "Erdoğan'ı destekleyenler parlamenter sistemin bir icra cumhurbaşkanlığı ile değiştirilmesinin ülkeyi modernize edeceğini söylüyorlar" dedi.