Türkiye’nin renkleri sandıkta buluştu

Yaşlısı,
genci, hastası, engellisi milyonlarca seçmen demokratik haklarını kullanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti.
Aydın, İzmir ve Antalya
'da bazı vatandaşlar yörük ve efe kıyafetleri giyerek oylarını kullandı. Afganistan'dan Van'a göç eden Kırgızlar, renkli kıyafetleriyle oy attı. Yine 35 yıl önce Afganistan'daki iç savaş nedeniyle Hatay'a yerleşen Özbek vatandaşlar sandık başındaydı.
Sivas Hafik'te bazı köylüler özel günlerde giydikleri 'üçpeş' isimli yöresel kıyafetleri giydi. Konya'da Huriye Uçar nine bastonla oy kullanmaya giderek adeta demokrasi dersi verdi. Karabük'te, 2.13'lük boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" Rümeysa Gelgi, oy kullandı. Osmaniye'de 72.6 santimetrelik Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman görevlilerin yardımıyla oy attı. Manisa'da 113 yaşındaki Ayşe Karabüber, oy atmaya sedyeyle getirildi. Muğla'da yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İngilizler de sandığa gitti. Erzurum'da yaşlı bir vatandaşı oy kullanmaya kucağında taşıyarak götüren Mehmetçik herkesi duygulandırdı.
Düzce'de, Yusuf Gürel ve Neslihan Çöz çifti, gelinlikdamatlıkla oy attı. Antalya Serik'te iki kolu olmayan engelli Bülent Bodur ağzıyla oy attı. Hakkari'de bir vatandaş 70 yaşındaki annesini sırtında sandık başına getirdi.
İstanbul'da 33 bin polis 4 bin jandarma güvenliği sağladı. Kadıköy'de 98 yaşındaki Hayriye Solak, tekerlekli sandalyeyle oy kullandı. Taksim Meydanı'nda demokrasi nöbetine kamyonla gelen Şerife Boz, İstanbul Levent'te oy atarken "Şehitlerimizin kanı için tercih mührünü 'evet'e vurdum" dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde tankların önüne yatarak durdurmaya çalışan ve gazi olan Sabri Ünal, Pendik Kavakpınar İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Ünal, 15 Temmuz gazisi olarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.
Yusuf GÜNEŞ-Mehmet İŞ-Murat SAVAŞ-Rıdvan UYSAL-Murat KARAMAN-Erdoğan ÖZTÜRK-Zeynel YAMAN- Sercan İNCESU- Cevdet ÖZDEMİR- İlhami YILDIRIM- Mustafa KAYA- Fatih ULAŞ- Ali OKTAY- Gül KİREKLO- Ceyda KARAASLAN - Zafer HALATÇI- Soner KOÇER- Derviş UĞURLU- Alpaslan KÖRÜKÇÜ-Kenan GÜRBÜZ-İhsan TUNÇOĞLU-Abbas ÇAKAR-Tahir Aşkın KISACIK- Uğur YILDIRIM - Yunus Emre KAVAK - Ahmet ALTINDİŞ - ÜmitU ZUN - Ahmet KÜLSOY - Metin ARABACI- Osman ASİLTÜRK - Emir SOMER - Recai KÖMÜR - Murat ŞENGÜL - Aslışah SARITAŞ - Yağmur DİNÇ-Fuat TAPAN
SİVAS
AYDIN
MUĞLA
OSMANİYE
ERZURUM
ANTALYA
HAKKARİ
VAN
İSTANBUL
MANİSA
MARDİN
KARABÜK
KONYA
15 TEMMUZ'UN KAHRAMANLARI
ŞERİFE BOZ
SABRİ ÜNAL