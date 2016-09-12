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HP, Samsung'un yazıcı bölümünü satın alıyor

  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 18:16 Güncelleme Tarihi: 12.9.2016 18:25
HP, Samsung'un yazıcı bölümünü satın alıyor
HP, Samsung'un yazıcı bölümünü satın alıyor

HP, Samsung ile yazıcı üreten bölümünü yaklaşık 1 milyar a satın almak için anlaştığını duyurdu

merkezli şirketi Hewlett Packard (HP) Güney Koreli Samsung'un yazıcı bölümünü yaklaşık 1 milyar a satın alıyor.

HP'den yapılan açıklamaya göre, teknoloji sektörünün önde gelen iki şirketi 1,05 milyar dolarlık satın almada anlaşmaya vardı.

Açıklamada, anlaşmanın HP'ye eski ve verimsiz ofis yazıcılarını, çok yönlü yazıcılarla değiştirme imkanı tanıyarak, 55 milyar dolarlık yazıcı piyasasını yeniden şekillendireceği belirtildi.

Samsung'un geçen yıl 1,8 milyar dolar gelir getiren yazıcı bölümünü 6 bin 500 patent hakkı ve 6 bin çalışanıyla bünyesine katacak olan HP, böylece sektördeki yerini güçlendirmeyi planladığını bildirdi.

Yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanması beklenen satın almanın ilgili otoriteler tarafından da onaylanması gerekiyor.

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