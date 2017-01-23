Avustralya'dan biyometrik teknoloji atağı!

Teknolojinin en çok kullanılması beklenen alan ve gereken alanların başında hiç şüphesiz ki "güvenlik" geliyor. Bu alanda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Son olarak Avustralya, pasaport yerine biyometrik teknolojisini kullanmayı planladığını duyurdu.

The Guardian'ın haberine göre, 2020 yılından itibaren Avustralya'ya yolculuk yapan uluslararası yolcular pasaporta ihtiyaç duymayabilir. Yapılan resmi duyuruda standart kağıtların yerini, yolcuları iris ya da parmak izi tarayıcıyla yüzünden tanıyacağı biyometrik teknolojiye geçilecek.

Eğer işler planlandığı gibi giderse, Avustralya'ya inecek olan uluslararası yolcular, sanki yerli yolcuymuş gibi ellerini sallayarak havaalanından ayrılabilecek.

Pilot uygulama başlıyor

Öte yandan 5 yıl içinde ülkedeki tüm havaalanlarında aktif olacak olan sistemin 94 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor. Bu arada bu sistemin pilot uygulaması ise ülkenin başkenti Canberra'da, Temmuz ayından itibaren başlayacak.

Kaynak:teknokulis