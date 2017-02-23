İnstagram'da çoklu fotoğraf devri!

Instagram'ın geçtiğimiz haftalarda test aşamasına soktuğu çoklu fotoğraf paylaşma özelliği, artık Türkiye'deki kullanıcılar için kullanılabilir durumda

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram bu özelliğini geçtiğimiz haftalarda test aşamasına sokmuştu. Bu özellik sayesinde birden fazla fotoğrafı aynı anda paylaşabileceğimiz duyurulmuştu.

Birden fazla fotoğrafı toplu bir şekilde seçip atmanıza olanak sağlayan Instagram yetkilileri, bu özelliğini Türkiye'deki kullanıcılar için aktif etti.

Böylece siz veya takip ettiğiniz kişilerin attığı çoklu fotoğrafları ana sayfanızda görebileceksiniz. Toplu olarak atılan fotoğrafları ise sağa ve sola kaydırarak, birden fazla fotoğrafı tek bir pencerede görebileceksiniz.