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ndeki silüeti görenleri korkuttu

  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 16:08 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 16:22
Gökyüzündeki dev insan silüeti görenleri korkuttu
Gökyüzündeki dev insan silüeti görenleri korkuttu

Biri Harry Potter'dan Dementor ile gerçek hayatta karşılaştı ve fotoğrafını çekti! İşin şakası bir yana Zambiya'nın Kitwe şehrinde havada  silüeti görüldü.

Fırtına öncesinde oluşan bu şeklin, 100 metrenin üstünde boyuta sahip olduğu tahmin ediliyor. Görgü tanıkları bu ilginç görüntünün yarım saat boyunca havada kaldığını belirtirken, bazı ların korkup kaçtığını söyledi. Yerel haber ajanslarına göre insan görüntüsü nde yaklaşık bir saat kadar durmuş ve sonra yok olmuş.

Bu olay te çeşitli tartışmalara sebep oldu. Dev insan silüetinin doğaüstü güçlere bağlayanlar olduğu kadar, fotoğrafta düzenlenme yapılmış olduğunu belirten yorumlar var.

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