yerine yenilebilir su küreleri geliyor!

Giriş Tarihi: 14.4.2017 17:39 Güncelleme Tarihi: 14.4.2017 17:42
Pet şişe yerine yenilebilir su küreleri geliyor!

Önümüzdeki dönemde su içme deneyimimiz kökünden değişebilir. Yeni bir sayesinde lere gerek kalmayacak Yakın bir gelecekte pet şişeler hayatımızdan tamamen çıkabilir. 'Skipping Rocks Labs' isimli bir üretici, pet şişelere gerek kalmadan suyu paketlemeye imkan veren teknolojisi ile gündemde

lerin sonunu getirebilecek olan Ohoo adı verilen bir yenilikle pet şişe kullanmadan küre halindeki cisimlerden su içilebilecek.Çalışmalarına 2014 yılında start verilen Ohoo, deniz yosunlarını esas alan bir firması.Söz konusu buz topu kalsiyum klorid ve kahverengi alglerin özütünden oluşuyor. Buz eridikçe, küreyi oluşturan ince zar bozulmadan jelatin formunda kalarak suyu saklıyor.

2014 yılında duyuruldu fakat üretici firma Ooho, o yıllarda sadece bunu konsept olarak gösterdi.Fakat daha sonra kitle fonlamaya açılarak üretim sürecinin de başlanmasına vesile olundu.Böylelikle, içilebilir bu su küreleri seri üretime geçirilebilirse pet şişelerin kullanımı da son bulabilir.

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Pet şişe yerine yenilebilir su küreleri geliyor!
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