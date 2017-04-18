iPhone’umu Bul” uygulaması sayesinde hırsız yakalandı!

Müzik ve sanat festivali Coachella, bu yıl da görkemli ve eğlenceli bir etkinliğe imza atmaya devam ediyor. Her sene oldukça yüksek katılımla gerçekleşen festival tabii ki sadece müzik ve sanat tutkunlarının değil, hırsızların da favori etkinliği. Nitekim bu yıl da iPhone hırsızları Coachella'da yerini almış durumdaydı. Ancak bu seferki hırsız paçayı kurtaramadı.

İPHONE'U BUL UYULAMASIYLA HIRSIZ YAKALANDI

Festival sırasında kullanıcıların iPhone'larını çalan hırsız, katılımcıların "iPhone'umu Bul" uygulamasını kullanacağını düşünmemiş olacak ki 100'den fazla iPhone'u çaldığı halde etkinlikteki konumun korumuş. Ancak birkaç kullanıcının uygulamadan yardım almasıyla 36 yaşındaki Reinaldo De Jesus Henao isimli hırsız, ağzına kadar iPhone'la dolu sırt çantasıyla suç üstü yakalanmış.

"iPhone'umu Bul" uygulaması sadece iPhone'lar için değil iPad, iPod, MacBook gibi diğer Apple ürünleri için de geçerli bir servis. Hemen her Apple kullanıcısının mutlaka kullanması gereken uygulamalardan biri olduğuna değinmiyoruz bile. Cihazlarınızın çalınmasından korkuyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. iPhone'u Bul uyulamasına Apple kimliğinizle giriş yaptığınız takdirde, Apple kimliğinizin aktif olduğu diğer cihazlar da bulundukları konumla listeleniyor. Ancak aktif konum alabilmek için cihazlarınızın internete bağlı olması gerektiğini hatırlatalım. Daha detaylı bilgi için Apple'ın destek sayfasına buradan göz atabilirsiniz.