WhatsApp'ta iletişim koptu! WhatsApp'a neden erişilemiyor?

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta iletişim sağlanamıyor.

Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olduğu düşünülüyor.

Milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamada yaşanan sıkıntılar sosyal medyada yankılandı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ, CAPSLER PATLADI

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Gece saatlerinde bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı.

Bazı kullanıcılar ise uygulamanın çalıştığını öne sürerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Şu an için Whatsapp'ın neden çalışmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken uygulamadaki sıkıntı sürüyor.

BTK'DAN WHATSAPP AÇIKLAMASI

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama yapan Bilgi Teknolojileri (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan twitter'dan sorunla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Whatsapp ile global seviyede bir problem olduğu raporlandı. Operatörlerimizden kaynaklı herhangi bir arıza bulunmamaktadır."

WHATSAPP SÖZCÜSÜ: "SORUNU EN KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ"

Reuters'a konuşan WhatsApp sözcüsü, yaptığı açıklamada servislerinin kesildiğinin farkında olduklarını ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Yapılan açıklamada, "WhatsApp bu sorunun farkında ve mümkün olan en kısa sürede kesinti sorunu çözülecek." ifadeleri kullanıldı.