Yürüyen merdivenler tehlike saçıyor!

25.04.2013 tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanları'nın kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yürüyen merdiven ve yürüyen bantların yılda en az bir defa periyodik kontrolünün yapılması gerekiyor.

Son 15 yılda değişen Türkiye ile birlikte hayatımızın birer parçası haline gelen alışveriş merkezleri, havalimanları, metro ve tren istasyonları, adalet sarayları ve şehir hastanelerinde ki insan taşıma sistemlerin den biri olan yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar vatandaşımızın gündelik hayatında neredeyse vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Gündelik yaşam konforumuzu artıran bu ekipmanlar aynı zamanda bulundukları yapılar içinde estetik açıdan önem arz etmekte.

YAZ GELECEK, TEHLİKE ARTACAK



Havaların ısınması, vatandaşlarımızın gündelik yaşamda ayakkabı yerine terlik ve sandaletleri tercih etmesi yürüyen merdiven ve bantları kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususları da beraberinde getirmekte.

Sadece kullanıcıların değil yürüyen merdivenin ve bandın bakım ve onarımından sorumlu personelin ve tesis işleticilerinin de artan kaza riskini en aza indirmek için maksimum bilinçle hareket etmeleri ve sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor.

SAYI BELLİ DEĞİL

Türkiye genelinde ve iller bazında yürüyen merdiven ve bant sayısının belli olmadığı, herhangi bir istatistiğin tutulmadığı gibi, meydana gelen kazalarında kayıt altına alınmadığı görülmekte.

Tahminen 100.000 civarı yürüyen merdiven ve bandın bulunduğu Türkiye'de en fazla Yürüyen Merdiven ve Bant İstanbul'da bulunmakta. Konu hakkında bilgi veren SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş. Asansör ve Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrol Teknik Müdürü Ertan Karadaş, tesis işleticilerinin, bina sahiplerinin yapması gerekenleri sıraladı.

SADECE AYLIK BAKIMLAR YETERLİ DEĞİL!

TS EN 13015 Standartı tesis sahibine veya tesis işleticilerine de belirli aralıklarda yapılması gereken kontrol sorumluluğu yüklemekte. Bu kontrol ehil kişiler tarafından düzgün şekilde yapıldığında kara riskini minimize etmekle birlikte ekipmanın kullanım ömrünü de arttıracak kontrollerdir.

PERİYODİK KONTROL ZORUNLULUĞU VAR

İş Ekipmanları'nın Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yürüyen merdiven ve yürüyen bantların yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Periyodik Kontrolü yapacak kişi veya kuruluşun TÜRK Akreditasyon Kurumu TÜRKAK'a akredite olması zorunluluktur.

Bu hareketi yapan çocuğun bacağı yürüyen merdivene böyle sıkıştı!

Uzun yıllar Almanya'da uzman olarak çalıştıktan sonra yaklaşık 2 seneden beri İstanbul'da kamuya açık alanlarda bulunan birçok tesis de yürüyen merdiven ve yürüyen bant periyodik kontrolü gerçekleştiren SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş. Asansör ve Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrol Teknik Müdürü Ertan Karadaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul Gayrettepe Metro İstasyonu'nda yaşanan kaza gibi her an çok vahim kazaların olabileceğini bunun sebeplerinin ise;

SORUMLULUK VE GÖREV BİLİNCİNDEN YOKSUN TESİS YÖNETİCİLERİ

yanlış kullanım,

Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan bakım personeli ve kısmen de işinin ehli olmayan periyodik kontrol uzmanlarının olduğunu belirtmektedir.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında idari para cezası öngörülmüş fakat bu yeterli olmayıp periyodik kontrollerin yapılıp yapılmadığını etkin bir şekilde denetleyecek idari yapının oluşturulması gerekmekte.

ACİL DURUM PLANI OLUŞTURULMALI

Kaza anında işletme bünyesindeki ilgili tüm personelin nasıl davranması ve hareket etmesi gerektiğini belirten, görev ve sorumlulukları açık bir şekilde ifade eden Acil durum planları oluşturulmalı ve bu planlar belirli aralıklarla tatbik edilmeli.