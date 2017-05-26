Instagram'da özel mesaj atanlar dikkat!

Popüler sosyal medya platformlarından Instagram, Direct adını verdiği özelliğini daha da geliştirmiş durumda. Bundan böyle bu direkt mesajlaşma özelliği, kullanıcılar tarafından çok daha işlevsel bir şekilde kullanılabilecek.

Instagram artık Direct özelliği ile gönderilen mesajlarda dış web bağlantılarına destek sunuyor. Ek olarak fotoğraf ve videolar, orijinal dikey ya da yatay görüntü oranı kırpılmadan gönderilebilecek. Bu anlamda Instagram'ın mesajlaşma anlamında öne çıkmak için önemli adımlar attığını söyleyebiliriz. Öte yandan umarız bu durum gelecekte Facebook Messenger gibi ayrı bir Instagram Direct uygulamasına dönüşmez.

Dış web bağlantılarında yapıştırdığınız URL'nin bir önizlemesi de sağlanıyor. Yeni fotoğraf ve video desteği ise görüntüyü aynen yakaladığınız biçimde karşı tarafa aktarmanız konusunda oldukça faydalı. Bu güncelleme ilk olarak iOS kullanıcıları için sunulmaya başlamışken, Android kullanıcılarının maalesef biraz daha beklemesi gerekecek. Bağlantı desteği için her iki platformda da Instagram 10.22 sürümünün gerektiğini belirtelim.

İlk olarak Nisan ayında duyurulan Instagram Direct'i kullanıcılar oldukça seviyor. shiftdelete'in haberine göre en son geçtiğimiz ay açıklanan istatistiklere göre, Direct'in aylık aktif kullanıcı sayısı 375 milyon.