Judy, 36,5 milyon Android cihazı ele geçirdi

Google'ın Play Store adlı uygulama mağazasında bir yıldır bulunan uygulamalarda ve internet reklamlarında gizlenen virüsün 36,5 milyondan fazla cihaza bulaştığı düşünülüyor.

Bugüne dek Google uygulama mağazasından en çok bulaşan virüs olan Judy, yemek ve moda oyunlarına saklanıyor. Zararlı oyunların adında da "Judy" geçiyor.

Reklama tıklandığında ya da virüslü uygulamalar çalıştırıldığında, Google reklamlarına tıklamaya başlıyor. Bu da zararlı yazılımı hazırlayan kişiye para kazandırırken, internet kotanızı da bitiriyor.

Judy, reklamlara tıkladığı için zararsız gibi görünse de, Google'ın Bounce adlı güvenlik sistemini geride bırakıyor. Zararlı yazılımın, Play Store'da ENISTUDIO Corp. adıyla kayıtlı Kiniwini adlı şirkete ait olduğu düşünülüyor.

Android cihazlarda ortaya çıkan zararlı yazılım, iOS'ta da mevcut olabilir. Zira, şirket her iki sistem için de uygulama ve oyun üretiyor.