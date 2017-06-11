Tartışılacak Facebook iddiası

Facebook'un ilerleyen dönemlerde insanların duygularını öğrenmek ve bu duyguları kullanmak adına kullanıcılardan izinsiz olarak kameralarına erişim sağlayacağı iddia edildi.

Webtekno.com'dan Mert Yamak'ın haberine göre dünyaca ünlü yazılım şirketi CBI Insight'ın iddiasına göre Facebook, 2015 yılında Mark Zuckerberg tarafından alınmış ve ön kamerayı açarak insanların duygularını anlayabilen bir patent aldı. Bu patent, Facebook'taki bir içeriği gördüğünüzde sizden habersiz ön kameranızdan yardım alarak yüz ifadenize bakarak duygunuzu analiz ediyor ve böylelikle hangi içeriğin sizde nasıl bir tepki uyandırdığını anlayabiliyor.

Bunun için Facebook'un izni olup olmadığı bilinmezken ortaya atılan iddialara göre Facebook bu teknolojisini test ederek yakın zamanda uygulamaya hazırlanıyor. Ayrıca Facebook'un selfie çekerek emoji gönderme üzerine aldığı patent de fotoğraflarınızdan sizin duygunuzu analiz etmesini ve buna göre bir emoji halini alarak yüz ifadenize en yakın emojinin oluşmasını sağlıyor.

Bu özellik her ne kadar üstün bir teknoloji olarak kabul edilse de Facebook'un insanların duygularını takip etmesi, insanları "en hassas anlarında" yakalayacak paylaşımları bize göstermesine veya kullanıcıların anlık duygu durumlarına göre ayarlanan reklamların karşılarına çıkmasına neden olabilir. Bu özelliğin nasıl kullanılacağı henüz bilinmese de, söz konusu iddialar "kişisel verilerin korunması" konusuna ilişkin şüphelerin oluşmasına yol açtı.