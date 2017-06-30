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Telefonlarınıza yağıyor sakın açmayın

Giriş Tarihi: 30.6.2017 14:03 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 14:46
Telefonlarınıza mesaj yağıyor sakın açmayın

adı kullanılarak gönderilen lara dikkat edin Bu mesajlarda Gratis Gift'ten 1.250 TL değerinde kupon kazandığınız ifade ediliyor ve linke tıkladığınız an virüs bulaşıyor. Virüs kişi listenizdeki herkese otomatik bir şekilde aynı mesajı gönderiyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan şirket, kanuni işlem başlattıklarını ifade etii

Türkiye'nin kişisel bakım marketi adı kullanılarak gönderilen lara dikkat. Son günlerde sıkça karşılaşılan bu mesajlar aslında kullanılarak yapılan bu kandırmaca ile linke tıkladığınız andan itibaren virüs telefonunuzu sarıyor.

Ardından telefonunuza bulaşan virüs kişi listenizdeki herkese otomatik bir şekilde aynı mesajı gönderiyor. Sizden gönderilmiş gibi duran bu mesajdaki bağlantı linkini tıklayan arkadaşlarınızda aynı durumla karşı karşıya kalıyor.

GRATİS ADI KULLANILARAK GÖNDERİLEN WHATSAPP MESAJI

"Hey, GRATIS isimli firmanın bu teklifiyle ilgilenebileceğini düşündüm. Yalnızca sınırlı bir süre için geçerli ve yalnızca birkaç yüz adet kupon kaldı. Ben kendiminkini aldım bu nedenle sen de hala yapabiliyorken kendininkini al bu bağlantıya gitmen yeterli http://gratis-gift.site/"

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Telefonlarınıza mesaj yağıyor sakın açmayın
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