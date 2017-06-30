Telefonlarınıza mesaj yağıyor sakın açmayın

Türkiye'nin kişisel bakım marketi Gratis adı kullanılarak gönderilen mesajlara dikkat. Son günlerde sıkça karşılaşılan bu mesajlar aslında virüs kullanılarak yapılan bu kandırmaca ile linke tıkladığınız andan itibaren virüs telefonunuzu sarıyor.

Ardından telefonunuza bulaşan virüs kişi listenizdeki herkese otomatik bir şekilde aynı mesajı gönderiyor. Sizden gönderilmiş gibi duran bu mesajdaki bağlantı linkini tıklayan arkadaşlarınızda aynı durumla karşı karşıya kalıyor.

GRATİS ADI KULLANILARAK GÖNDERİLEN WHATSAPP MESAJI

"Hey, GRATIS isimli firmanın bu teklifiyle ilgilenebileceğini düşündüm. Yalnızca sınırlı bir süre için geçerli ve yalnızca birkaç yüz adet kupon kaldı. Ben kendiminkini aldım bu nedenle sen de hala yapabiliyorken kendininkini al bu bağlantıya gitmen yeterli http://gratis-gift.site/"