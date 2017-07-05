Samsung da akıllı hoparlör üretebilir

APPLE DEVREYE GİRİNCE İŞ DEĞİŞTİ

Amazon Echo ile başlayan yarışa, bir süre sonra Google da Home ile katıldı. Son olarak ise Apple'ın HomePod adlı cihazla bu işe girmesi, piyasayı kızıştırdı.

Bu sesle kontrol edilen ve kablosuz ağa bağlanabildiği her noktada kullanılabilen cihazlar, randevu hatırlatma, alarm, e-posta okuma gibi akıllı asistan işlevlerinin yanı sıra, Spotify gibi müzik hizmetlerini açarak şarkı çalma, hava durumu bilgisi verme, akıllı ev cihazlarını kontrol etme gibi birçok farklı işi de görüyorlar.

3 YIL SONRA 20 MİLYON EVDE OLACAK

Teknoloji şirketleri bu cihazların yakın gelecekte akıllı evlerin merkezinde olacağını düşünüyor. Strategy Analytics'e göre geçen yıl 1,8 milyonluk akıllı hoparlör satışları, 2020'de 15 milyona tırmanacak.

Samsung, cihazda kullanması beklenen Bixby adlı sesli asistanını geçen ay Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus kullanıcılarından erken beta başvurusu yapanlara açmıştı. Şirket, asistanı yeni TV ve buzdolabı modellerinde de kullanacak.