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binlerce kişiyi işten çıkarıyor!

Giriş Tarihi: 7.7.2017 17:51 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 17:52
Microsoft binlerce kişiyi işten çıkarıyor!

, yeniden yapılandırma kapsamında büyük bir işten çıkarmaya imza attığını doğruladı!

, buluta odaklanmak üzere geçirdiği yeniden yapılanma süreci kapsamında binlerce kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarmalar en çok satış gücünü etkileyecek.

NIN TÜM SATIŞ ÇALIŞANLARININ YÜZDE 10'U İŞTEN ÇIKARILACAK

(3.000 kişi). Microsoft, tam olarak kaç kişiyi işten çıkaracağını ise açıklamadı. Firmada bu tür kapsamlı bir işten çıkarmanın yaşanacağı bir süredir konuşuluyordu.

Microsoft'un buluta odaklanmak istemesinin nedenlerinden biri, Amazon ve Google gibi rakiplerinin karşısında bir büyüme şansı görmesi. Firmanın bulut ve sunucu işi son dönemde önemli karlar elde etti. Sadece Azure'un gelirlerinin geçtiğimiz çeyrekte yüzde 93 arttığını biliyoruz.

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Microsoft binlerce kişiyi işten çıkarıyor!
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