Samsung'a bir müşteri daha!

Söylenenlere göre Xiaomi, kısa bir süre önce Samsung ile bir OLED tedarik anlaşması imzaladı ve 2018 yılında sunulacak sıradaki üst seviye telefonuiçin OLED ekranları Samsung'dan alacak.

Samsung'un 2017 Aralık tarihinde teslim edilecek olan ilk dağıtımda Xiaomi'ye 6.01 inçlik OLED paneller sağlayacağı konuşuluyor. İlk ay içerisinde bir milyona yakın OLED ekran ünitesi teslim edilecek ve bir sonraki ay içerisinde de 2.2 milyon ünite daha Xiaomi'ye ulaşacak.

Raporun önerdiğine göre Xiaomi, ilk olarak LG'nin 5.49 inçlik esnek OLED panellerini kullanmak istemişti ancak LG Display'in yeni tesis operasyonunun gecikme yaşaması üzerine bu anlaşma gerçekleşemedi.

Şimdilik Samsung veya Xiaomi bu anlaşmayı doğrulamış değil ancak firmaların normal durumlarda tedarik zincirleri hakkındaki söylentiler ve raporlar için yorum yapmadıkları düşünülürse bunun şaşırtıcı olmadığı söylenebilir.