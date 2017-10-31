Türkiye'nin hamlesi dünya devlerini ilgisinde

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Silikon Vadisi'ndeki firmalarla Türkiye'de Ar-Ge merkezleri açma konusunda önemli temaslarımız oldu. İlk temaslarımızda hiçbir olumsuzluk yok. Türkiye'de onların istediği şartların ötesinde imkanlar var." dedi.

Altunyaldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin teknoloji ve üretime dayalı büyümeyi hedeflediğini, bunun da hükümet politikalarının merkezine yerleştirildiğini söyledi. Türkiye'nin; üretimi bilen, istihdamı oluşturan ve dünyanın dört bir yanında ürünlerini satabilen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Altunyaldız, ülkenin sanayinin yanı sıra teknolojiyi de üretme yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Altunyaldız, Komisyonun hükümetin gönderdiği tasarılara ilişkin önemli çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ar-Ge reform paketini geçirdik. Bu paketi geçirmeden önce 240 civarında olan Ar-Ge merkezi sayısı şu anda 600'e yaklaştı. Bunun yanı sıra 50'nin üzerinde de tasarım merkezi açıldı. Tasarım, Ar-Ge, inovasyonla üretimi birleştiren, katma değeri oluşturan bir yapıya doğru evrilmeyi hızlandırıyoruz. Öte yandan genç girişimciler ve fikir sahibi olanların finansmana erişimine kolaylık sağlıyoruz."

SİLİKON VADİSİ'NDEN TÜRKİYE'YE AR-GE YATIRIMI



Eylül ayında Komisyon üyeleriyle, ABD'nin California eyaletinde bulunan San Francisco kentini ve bu bölgedeki Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiklerini anlatan Altunyaldız, buradaki başarılı uygulamaları yerinde incelediklerini dile getirdi.Altunyaldız, yeni nesil teknolojilerde merkez olarak bilinen firmaları tek tek ziyaret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Silikon Vadisi'ndeki tüm firmaların çalışma, etkileşim süreçleri ve ekonomik yapısını yerinde analiz ettik. Buradaki büyük markalar, ürünlerini dünyanın her yerinde satanApple, Microsoft, HP ve diğer firmalar. Vadideki firmalarla Türkiye'de Ar-Ge merkezleri açma konusunda önemli temaslarımız oldu. İlk temaslarımızda hiçbir olumsuzluk yok. Türkiye'de onların istediği şartların ötesinde imkanlar var. Bir liralık Ar-Ge merkezi harcamasına 2,30 lira destek veriyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Mühendisliğimiz ve üretimimiz var. Türkiye ile yakın etkileşim onların Ar-Ge merkezi açmasını temin edecektir. Bunun yakından takipçisi olacağız. Bu açıldıktan sonra ülkemizde bu alandaki kabiliyetin geliştirilmesi, mühendislik faaliyetlerinin ilerlemesi ve ekosisteme katkı vermesiyle ülkemizin toplam bilgi ve teknoloji kabiliyetini artırmış olacağız."