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Hesabı fazla bulunca garsonu pompalı tüfekle vurdu

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 26.8.2016 16:20 Güncelleme Tarihi: 26.8.2016 16:28
Hesabı fazla bulunca garsonu pompalı tüfekle vurdu
Hesabı fazla bulunca garsonu pompalı tüfekle vurdu

Samsun’da bir restoranda yemek yedikten sonra hesabın fazla geldiğini iddia eden şahıs tartıştığı garsonu pompalı tüfek ile ağır yaraladı.

Olay, Tekkeköy ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda yemek yiyip eğlendikten sonra evine gitmek için garson Kenan Ç.'den (34) hesabı isteyen B.A.Ç. (23), hesabın fazla geldiğini iddia ederek garson ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu aracındaki pompalı tüfeğini alan B.A.Ç., garson Kenan Ç.'ye ateş ederek ağır yaraladı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, zanlı B.A.Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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