Hırsızlık sanığı:Harçlıksız kaldığım için işyerine girdim

Erzurum'da cezaevinden çıktıktan sonra camını kırarak girdiği bir işyerinden 10 karton sigara ile bozuk paraları çalan hırsız, mahkemede iş yeri sahibi Şükrü Değirmencioğlu'na, "İşyerinde 15 milyarlık sigara vardı, istesem hepsini götürürdüm. Ama ben oraya hırsızlık için değil harçlıksız kaldığım için girdim" dedi.

Hırsızlık olayı, merkez Yakutiye ilçesindeki Şimşek İş Merkezi'nde meydana geldi. 1 Ağustos günü gece yarısı Şükrü Değirmencioğlu, kuruyemiş sattığı işyerini kapatarak evine gitti. Güvenlik kamera kayıtlarına göre, saat 02.45'te işyerinin önüne gelen hırsızlık şüphelisi S.K., önce etrafı kontrol etti sonra parke taşla kapının üzerindeki camı kırarak içeri girdi. Hemen kasaya doğru yönelen S.K., bozuk paraları cebine dodurdu. Oldukça sakin görünen ve yaklaşık 3 dakika iş yerinde kalan şüpheli, dolapta bulunan 10 karton sigara ile birlikte hiçbir şey olmamış gibi açtığı kapıdan çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI



Hırsızın girmesiyle birlikte işyerinde bulunan alarm devreye girdi ve Değirmencioğlu'na uyarı mesajı geldi. Polislerle birlikte işyerine giden Değirmencioğlu, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve hırsızı teşhis etti. Asayiş Şube Hırsızlık Masası ekiplerinin de yakından tanıdığı sabıkalı S.K. kısa sürede yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Geçen 22 Ağustos günü yapılan ilk duruşmada S.K., "İşyerinde 15 milyarlık sigara vardı, istesem hepsini götürürdüm. Ama ben oraya hırsızlık için değil harçlıksız kaldığımdan için girdim" dedi. S.K. mahkemede, 1150 lira olan sigara ve kırılan camın bedelini ödeyeceğini taahhüt edince tahliye edildi.



Hırsızın serbest bırakılmasına eleştiren Şükrü Değirmencioğlu, hırsızların rahat vermemesi yüzünden esnafın tedirgin ve çaresizlik içinde olduğunu belirtti. Değirmencioğlu, "Mal alıp işyerimizde saklayamıyoruz. Küçük olayları saymazsak bu ikinci kez soyuluşum. Hırsızın mahkemedeki rahat tavırları ve yasaları çok iyi bilmesi beni şaşırttı. Dönüp bir de bana, 'İsteseydim 15 bin liralık sigarayı götürürdüm' diye hava attı, sitem etti. Hakime 1150 lira olan masrafımı ödeyeceğini taahhüt ederek şartlı serbest bırakıldı. Hiçbir işi ve kazancı olmayan hırsız, bir başkasının canını yakarak getireceği para ile bana borcunu ödeyeceğine inanıyorum. İş çok niye bunlar hırsızlık yapıyor? " diye konuştu.