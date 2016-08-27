ARKADAŞINA GÖNDER EXPO’da yıldızlar geçidi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

’da yıldızlar geçidi

EXPO’da yıldızlar geçidi
EXPO’da yıldızlar geçidi

SABAH’ın ana medya sponsoru olduğu 2016 Antalya’da, , Ümit Besen, Nükhet Duru ve Rafet El Roman binlerce izleyiciye unutulmaz bir yaşattı

SABAH'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen 2016 Antalya'da, yıldız yağmuru yaşandı. Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi , Turkcell Amfi Tiyatro'da sahneye çıktı. Konsere, "Gençliğe Veda" isimli şarkıyla başlayan Diva'yı Turkcell Büyük Amfi Tiyatro'da 7 binden fazla hayranı izledi.

AYAKTA ALKIŞLANDI
Muhteşem performansının yanı sıra sık sık seyircilerle konuşan Ersoy, yaptığı esprilerle de izleyenleri güldürdü. Konserde yoğun ilgiden dolayı izdiham yaşandı. Turuncu elbisesiyle sahneye çıkan ünlü sanatçı, dakikalarca alkışlandı. Ünlü sanatçı, arabeskten Türk sanat müziğine kadar birçok tarzda şarkı okudu. İki saat sahnede kalan Ersoy, hayranları boyunca telefonla divanın videolarını ve fotoğraflarını çekti. "Bir Teselli Ver", "Fesuphanallah" ve "Kum Gibi" gibi birçok parçayı sahnede canlı olarak seslendiren Diva, izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

ROMANTİZM RÜZGÂRLARI...
Bülent Ersoy'dan önce sahneye Ümit Besen çıktı. Besen, klasik ve dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra son albümü "Başka"dan "Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?", "Kim Dokunduysa Sana Ona Git" gibi birçok parçayı seslendirdi. Elektronik gitarıyla hayranlarını heyecanlandıran Besen'in muhteşem performansı ayakta alkışlandı. Rafet El Roman ile Nükhet Duru da sevilen parçalarıyla romantizm rüzgârları estirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.