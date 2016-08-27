EXPO’da yıldızlar geçidi

SABAH’ın ana medya sponsoru olduğu EXPO 2016 Antalya’da, Bülent Ersoy, Ümit Besen, Nükhet Duru ve Rafet El Roman binlerce izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı

SABAH'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen EXPO 2016 Antalya'da, yıldız yağmuru yaşandı. Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Bülent Ersoy, Turkcell Amfi Tiyatro'da sahneye çıktı. Konsere, "Gençliğe Veda" isimli şarkıyla başlayan Diva'yı Turkcell Büyük Amfi Tiyatro'da 7 binden fazla hayranı izledi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Muhteşem performansının yanı sıra sık sık seyircilerle konuşan Ersoy, yaptığı esprilerle de izleyenleri güldürdü. Konserde yoğun ilgiden dolayı izdiham yaşandı. Turuncu elbisesiyle sahneye çıkan ünlü sanatçı, dakikalarca alkışlandı. Ünlü sanatçı, arabeskten Türk sanat müziğine kadar birçok tarzda şarkı okudu. İki saat sahnede kalan Ersoy, hayranları gece boyunca telefonla divanın videolarını ve fotoğraflarını çekti. "Bir Teselli Ver", "Fesuphanallah" ve "Kum Gibi" gibi birçok parçayı sahnede canlı olarak seslendiren Diva, izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

ROMANTİZM RÜZGÂRLARI...

Bülent Ersoy'dan önce sahneye Ümit Besen çıktı. Besen, klasik ve dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra son albümü "Başka"dan "Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?", "Kim Dokunduysa Sana Ona Git" gibi birçok parçayı seslendirdi. Elektronik gitarıyla hayranlarını heyecanlandıran Besen'in muhteşem performansı ayakta alkışlandı. Rafet El Roman ile Nükhet Duru da sevilen parçalarıyla romantizm rüzgârları estirdi.