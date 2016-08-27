İnternet üzerinden fuhuşa zorlamaya 4 tutuklama

Samsun'da 4 kadını, zorla internet üzerinden fuhuşa zorladıkları öne sürülen 1'i kadın 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 erkek şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şikayet üzerine, internet üzerinden erkeklerle para karşılığında anlaşıp 4 kadını zorla fuhuşa zorladıkları iddiasıyla 44 yaşındaki İsmail Yılmaz, eşi, 46 yaşındaki A.Y., oğlu 21 yaşındaki Umut Yılmaz, 48 yaşındaki Mustafa Akdemir ve 18 yaşındaki Haydar Haluk Bükücü'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. de eşi ve diğerleri tarafından zorla fuhuşa zorlandığını ileri sürerek şikayetçi olduğunu söyledi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen şühpelilerden A.Y. adlı kadın, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheli ise 'zorla fuhuş yaptırmak', 'fuhuşa teşvik etmek', 'fuhuş için yer temin etmek' ve 'alıkoymak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.