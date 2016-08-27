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şarampole devrildi: 7 yaralı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 14:43
Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde in şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Uğur Karafil (25) idaresindeki 34 TN 2541 plakalı , Türkeli-Ayancık karayolunun 1. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile Şeyda (20), Nurcan Karafil (26), (30), Ecem (18), Alper (26) ve Öykü Eylül Serenli (1) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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