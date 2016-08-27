Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Uğur Karafil (25) idaresindeki 34 TN 2541 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık karayolunun 1. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile Şeyda (20), Nurcan Karafil (26), Ayşegül (30), Ecem (18), Alper (26) ve Öykü Eylül Serenli (1) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.