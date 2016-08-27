Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde "manzara" kavgası

İstanbul boğazını üçüncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde açılışın ardından ilk kavga da yaşandı. Manzaraya bakmak için emniyet şeridinde aracını durduran bir sürücü ile, arkasındaki aracın sürücüsü birbirine girdi.

İddiaya göre olay, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isteyen bir sürücü, emniyet şeridinde durarak manzarayı izlemek istedi. Bu sırada arkadan gelen bir başka aracı korna çalarak sürücüye bağırmaya başladı. Araçtan inen iki kişi, emniyet şeridinde bekleyen aracın sürücüsünün üzerine yürüdü. Otomobil sürücüsü de araçtaki copunu alarak iki kişiye karşılık vermeye çalıştı. Araya giren diğer sürücüler kavganın büyümesini önledi. Sakinleşen her iki araç sürücüsü de olay yerinden ayrıldı.

Ailesi ile emniyet şeridinde bekleyen şahıs, "Emniyet şeridini kestim diye inip beni dövmeye kalktı. Polis bana bekleyebileceğimi söyledi ama arkamdan gelen sivil aracındaki şahıs inip benim arabamı yumrukladı, yolu kesiyorum diye" dedi.

Yolda kavga eden sürücüleri ayırmak için duran Kamyon sürücüsü ise "Hem emniyet şeridini kullanıyor hem de gelmiş adama vurmaya kalkıyor. Dengesizin teki işte saldırmaya çalışan. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi?" şeklinde ifadeler kullandı.