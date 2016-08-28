12 yıl sonra deniz keyfi

Marmaray ve metro inşaatları nedeniyle paravanlarla kapatılan Üsküdar Meydanı, 12 yıl sonra denizi gördü

Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Marmaray'ın yapımı için ilk kazma 2004'te vuruldu. Marmaray projesine yönelik çalışmalar kapsamında Üsküdar ve Yenikapı meydanlarında kazı çalışmaları başlatıldı. Etrafı paravanlarla çevrilen Üsküdar Meydanı'nda araç ve yaya trafiği kısıtlandı. 3 yılda tamamlanması planlanan proje, başlangıcından bir süre sonra arkeolojik kazılar nedeniyle durmuştu. 6 yıl boyunca bekleyen proje, temel atıldığı günkü haliyle kaldı. 2010'da yeniden hızlandırılan Marmaray projesi, 2013'te hizmete açıldı. Ancak bu kez Üsküdar-Çekmeköy metro hattı için meydanda çalışmalara başlandı. 3 yıl boyunca devam eden metro çalışmaları nedeniyle paravanlar kaldırılamadı. Üsküdar'ın tarihi cami, çeşme ve çınarlarıyla hafızalara kazınan meydanı, 12 yıl sonra geçtiğimiz günlerde kendini gösterdi. Metro çalışmalarının tamamlanmasıyla paravanlar kaldırıldı. Araç ve yaya trafiği yeniden düzenlendi. Araçlar için yeni yol düzenlemesiyle trafik rahatladı.