Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'i ziyaret edecek

Erdoğan, bugün Gaziantep'te düzenleyeceği mitingin ardından IŞİD'in bombalı saldırı düzenlediği düğünün gelin ve damadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın, 55 kişinin öldüğü terör saldırısında yaralanan gelin ve damadı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, bombalı terör saldırısının gerçekleştirdiği Gaziantep'e gelerek, demokrasi meydanında miting yapacak. Erdoğan daha sonra ise 55 kişinin öldüğü saldırının gerçekleştiği Beybahçe Mahallesine giderek, olayda ölenlerin yakınlarına ve düğünü kana bulanan Nurettin ve Besna Akdoğan çiftine taziyede bulunacak.

DÜĞÜNLERİ KANA BULANAN GELİN VE DAMAT KONUŞTU!

Hastanedeki yaralıları da ziyaret etmesi beklenen Erdoğan'ın programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşaknı Erdoğan'ın güzergahında bulunan ve trafiğe kapanacak yollar hakkında bilgi verilerek, bu yollar yerine altarnatif yolların kullanılması istendi.

Açıklamada, "28 Ağustos 2016 Pazar günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimizi ziyaret programı gereğince ilimizde saat 08.00 ile 22.00 arasında aşağıda belirtilen güzergahlar trafiğe kapatılacaktır. Trafiğe kapatılacak noktalar ise, Emniyet Üçlü Kavşağından Valilik istikametine, Maanoğlu Kavşağından Kızılay Kan merkezi istikametine, Mehmet Emin Kılıçkale Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ile Gazimuhtarpaşa Bulvarı arasında kalan bölümü, Kemal Köker Caddesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı ve Fevzi Çakmak Bulvarı arasında kalan bölüm, Kemal Köker Caddesi üzerinde bulunan sokaklar ve bağlantı yolları, Kan Merkezi istikametinden Eski Bedesten istikametine açılan tüm sokaklar, Hürriyet Caddesi Maarif kavşağı alt geçit Stadyum istikametine gelişler Balıklı durağından, Çocuk Yuvası çıkışı Hürriyet Caddesine bağlayan yollar, Dere Kenarı Ali Nacar Camii istikametinden Stat kavşağı istikametine, Eski Müze Kavşağı istikametinden Demokrasi Meydanı istikametine, Eski Fuar Kavşağı istikametinden İstasyon Caddesi istikametine, Büyükşehir Belediye kavşağı istikametinden Valilik istikametine ve Demokrasi Meydanı, Ulu Camii istikametine yol trafiğe kapatılarak, akım verilmeyecektir. Emniyet Üçlü Kavşağından trafik akımı yerine Havuzlu Kavşak istikametinin kullanılması, Maanoğlu Kavşağından Kızılay Kan Merkezi istikametine gitmek isteyen sürücülerin Fevzi Çakmak Bulvarı ve Atatürk Bulvarı istikametini kullanmaları, Balıklı Parkı Maarif alt geçidi kapatılacağından, sürücülerimizin Karagöz ve Atatürk Bulvarı istikametini kullanmaları, Eski Fuar kavşağından Kamil Ocak Caddesi istikametinden gelen araçların İstasyon caddesini takiben Nizip Caddesi ve Grand kavşağı istikametini kullanmaları, Büyükşehir Belediye kavşağı kapatılacağından, sürücülerimizin Nil kavşağı ve Gazimuhtarpaşa istikametini kullanmaları gerekmektedir'' denildi.