Fatma Betül Sayan Kaya, Esma bebeği ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep'teki terör saldırısında 3 kardeşiyle yaralanan ve hayatını kaybeden annesinin tülbentini koklayarak uyuyan bir yaşındaki Esma bebekle buluştu

Gaziantep'teki terör saldırısında yaralanan ve annesinin tülbentiyle uyuması nedeniyle acı günün sembolü haline bir yaşındaki Esma bebek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı da duygulandırdı.

Bakan Kaya aileden geriye 7 çocuk kaldığını öğrenmesi üzerine, "Çocuklara kim bakacak, onlarla ilgilenecek kimse var mı? Nasıl yapacağız bu çocuğu? İsterseniz biz bakabiliriz." dedi. Baba Kahraman Yağız da bunun üzerine, "Kızımdan ayrılamam. Allah büyük. Allah verecektir kolaylığını." diye yanıt verdi.

Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesi'ndeki akrabalarının kına gecesinde annesini teröre kurban veren Esma Yağız, iki ablası ve bir ağabeyi ile birlikte yaralandı. Ayağına şarapnel parçası isabet eden Esma bebek, evinde sol ayağı alçıda yaşama tutunuyor.

Olayın ardından saatlerce ağlayan küçük Esma, annesine ait tülbentle susturulabilmesi nedeniyle acı olayın sembolü oldu. Küçük Esma'yı ziyaret edenler arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldı. 7 çocuk sahibi Kahraman Yağız ile görüşen Bakan Kaya, bebeğin teselli bulduğu tülbenti de koklayarak küçük Esma'nın acısına ortak oldu.

Ziyaret sırasında küçük Esma'yı kucağına alarak seven Kaya, alçıdaki ayağını da öptü.

"O HEPİMİZİN KIZI"



Bakan Kaya, baba Yağız ile görüşürken yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Esma'nın üç kardeşinin daha yaralı olduğunu öğrenince duygulanan Kaya, "Acımız çok büyük. Allah sabır versin. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz." dedi.

Esma bebeğin ilk gece çok ağladığını ve annesinin tülbentini koklayarak uyuduğunu anımsatan Kaya, şunları söyledi:

"O hepimizin kızı. Esma artık bizim evladımız, biz sahip çıkacağız. Devlet, hükümet ve bakanlık olarak evlatlarımıza elimizden geleni yapacağız. Bu evlatlarımız, şehitlerimizin bizlere emaneti. Hep birlikte sahip çıkacağız."

Bakan Kaya aileden geriye 7 çocuk kaldığını öğrenmesi üzerine, "Çocuklara kim bakacak, onlarla ilgilenecek kimse var mı? Nasıl yapacağız bu çocuğu? İsterseniz biz bakabiliriz." dedi. Baba Kahraman Yağız da bunun üzerine, "Kızımdan ayrılamam. Allah büyük. Allah verecektir kolaylığını." diye yanıt verdi.

Ailenin durumuyla yakından ilgilenen Kaya, onların rahat edebilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurguladı.