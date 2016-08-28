Gönül köprüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve 31 Ağustos'a kadar ücretsiz olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü selfie çekmek isteyen vatandaşlarla doldu. 3 milyar dolarlık maliyetli köprünün açılışı dünya medyasında "Ne darbe girişimi, ne de terör örgütleri Türkiye'yi durduramadı" yorumlarıyla haber oldu.



Resmi törenle önceki gün hizmete sunulan İstanbul Boğazı'nın üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü araç trafiğine açıldı. 3. Köprü'yü merak eden vatandaşlar, bağlantı yollarının açılmasıyla birlikte gece saatlerinde gişelerden ücretsiz geçerek köprüye ulaştı. Sürücüler aileleriyle birlikte selfie yarışına girdi, bazı vatandaşlar cep telefonuyla köprüden canlı yayın yaptı. 3 milyar dolara mal olan köprüden geçen vatandaşlar araçlarının kornalarına basarak sevinç gösterileri yaptı. Bu sırada köprüde görevli trafik polisleri duran araçlara, "Vatana millete hayırlı olsun, güle güle kullanın" anonsuyla sürpriz yaptı. Başta tır ve kamyon şoförleri olmak üzere, köprünün güzelliğine ve ihtişamına hayran kalan tüm vatandaşlar aynı ortak düşünceyi dillendirdi: Allah bu köprüyü yapanlardan razı olsun... REİSİMİZ SAĞ OLSUN...

Ailesiyle birlikte köprüye gelen Ergin Ardıç "Vatana, millete hatıra kalacak bir eser oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Reisimiz'den Allah razı olsun" derken motosikletiyle köprüye gelen Fırat A. "Kız arkadaşımın elinden tutup buraya getirdim. Gurur duyduk" diye konuştu. Atina'dan gelen tır şoförü Hüseyin Sayan duygularını "Eskiden 6 saat bekliyorduk. Şimdi, transit gidiyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun" sözleriyle ifade ederken Tır şoförü İmran Şenyaşa "Mahmutbey gişelerinden FSM Köprüsü'ne ulaşmam yasak saatlerle birlikte 9 saati bulabiliyordu. Bu köprü açıldı, geçişi 5 dakika sürmüyor. Direkt Gebze'ye gidiyoruz. Bu, müthiş bir şey" dedi. OTOYOLLAR 2018'DE

Projede Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle havalimanları da birbirine bağlanacak. Toplam uzunluğu 257 kilometrelik otoyollarda çalışmaların devam ettiği dev projede, kalan kısımlar 2018'de tamamlanacak.

BİZ GEÇTİK

DÜNYA SEYRETTİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışı, dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Birçok gazete, televizyon ve haber ajansı köprüyü öven haberler yayımladı. Haberlerde 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin, Gaziantep ve Atatürk Havalimanı'ndaki terör eylemlerinin, PKK saldırılarının ve Suriye operasyonunun, Türkiye'deki mega-projeleri durduramadığını vurgusu yapıldı.

FRANCE 24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev projesi, Boğaz'ın üçüncü köprüsü açıldı. Köprünün, türünün en büyük ve en geniş örneği. Yükseklik olarak Eyfel Kulesi'ni geçti ve inşaatı rekor denebilecek bir sürede bitirildi.

RUSSİA TODAY

Proje, Erdoğan'ın üç yıl önce duyurduğu ve on yıl daha sürecek 200 milyar dolarlık atılımının bir parçası. Köprünün Fransız mimarı Michel Virlogeux, "Bu köprü, Türkiye'yi dünyanın liderleri arasına soktu" diyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, son yıllarda inşa edilen en muhteşem proje.

FOX NEWS

Türkiye, Avrupa ile Asya arasındaki trafik akışını sağlamak için dünyanın en büyük köprülerinden birini inşa etti. Köprü 15 milyonluk şehirdeki ulaşımı rahatlatmayı planlıyor.

REUTERS

Türkiye, Erdoğan'ın tarihe geçecek 200 milyar dolarlık inşa zinciri çerçevesinde dünyanın en büyük köprülerinden birini açtı. Erdoğan'ın altyapı projeleri İstanbul'un çehresini değiştiriyor. Türkiye DAEŞ'in Gaziantep ve İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırılarına hedef oldu ve Suriye'ye operasyon düzenledi. Ancak Erdoğan, bu karışıklıkların daha önceden planlanan mega-projeleri durdurmayacağını gösterdi.



EURONEWS

Boğaz köprüleri, 15 Temmuz'da darbeciler tarafından kapatıldığından beri daha önemli bir anlam taşıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ekonomik kalkınma hamlesini sürdürmek ve tarihteki yerini almayı hedefleyen Erdoğan'ın son mega-projesi.

AFP

Açılış, Erdoğan'ın hayalindeki muhteşem "Yeni Türkiye'nin" ultra-modern alt yapı çalışmalarının, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen süreceğini gösteriyor.

DW

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi liderler İstanbul'daki üçüncü köprünün açılışını yaptı. 3 yıl süren ve 3 milyar dolara mal olan köprü, dünyanın en geniş asma köprüsü.

LE FİGARO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son çılgın projesi, İstanbul Boğazı'na üçüncü köprü cuma günü açıldı.

ÜNLÜ VE GURURLU

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün güzelliğine kayıtsız kalamayan ünlüler, Sosyal medya hesaplarından övgü dolu paylaşımlarda bulundu. Yapımcı Polat Yağcı ise Cumhurbaşkanı'na özel olarak 18 sanatçının yer aldığı sürpriz bir video hazırladı. Mustafa Ceceli köprüde çekilmiş selfiesini Twitter'da paylaşırken Esra Erol, Wilma Elles, Berdan Mardini, Işın Karaca gibi isimler paylaşımlarıyla köprünün ihtişamına vurgu yaptı.

YENİ KÖPRÜYE ŞEHİT HATIRASI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki girişine, '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Ormanı' kuruyor. Bakanlık, 200 dekarlık alana 30 bin fidan dikecek. Daha önce Astsubay Ömer Halis Demir için Niğde'de, Akıncı Üssü'ne darbecilere karşı koymaya çalışırken şehit düşen Kazanlı vatandaşlar için ise Ankara Kazan'da hatıra ormanı kurulmuştu.