İlk işi vatan toprağını öpmek oldu

Terör örgütü DAEŞ'in baskıları sonucu 3 yıl önce Cerablus'tan ailesiyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli Ahmed el-Cedir, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Terör örgütü DAEŞ'in baskıları nedeniyle 3 yıl önce Cerablus'tan ailesiyle kaçmak zorunda kalan Suriyeli Ahmed el-Cedir, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Cerablus'a giden Cedir'in ilk işi evinin önünde vatan toprağını öpmek oldu.

3 YIL ÖNCE GAZİANTEP'E GEÇTİ

Yaklaşık 3 yıl önce kontrolü Özgür Suriye Ordusu'ndayken (ÖSO) terör örgütü DAEŞ'e geçen Cerablus'ta 3 çocuğu ve eşiyle yaşayan Cedir, DAEŞ'in baskı ve zulümlerine dayanamayıp ailesiyle Gaziantep'in Karkamış ilçesine yerleşti.

Yakınlarından 3 yıldır haber alamayan Cedir, Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında kontrolü yeniden ÖSO'ya geçen Cerbalus'a gidebildi.

EVİNİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP TOPRAĞI ÖPTÜ

Vatanında ilk olarak evinin sokağında dolaşan Cedir, evinin önünde diz çökerek vatan toprağını öptü.

Yakınlarıyla hasret gideren Ahmed Cedir'in heyecanı ve mutluluğu, arkadaşlarının çektiği görüntülere de yansıdı.

Yaşadığı mutluluğu AA muhabiriyle paylaşan Cedir, harekat sonrasında ilk olarak vatanı Cerablus'a gittiğini ve evine bakarak hasret giderdiğini söyledi.

Harekat sayesinde DAEŞ'in Cerablus'tan kaçtığını dile getiren Cedir, yaşadığı sevinci şu sözlerle aktardı:

"Ben 3 yıl önce çocuklarımı da alıp Cerablus'tan kaçarak Türkiye'ye sığındım çünkü terör örgütü DAEŞ bizleri tehdit ediyordu. Hatta birçok akrabamı katletti. 20 civarındaki yakınımı da cezaevine koydu. Onların durumu ne onu da bilmiyorum. Ama yapılan operasyon sonrasında DAEŞ gider gitmez evime gittim ve ilk olarak toprağımı öperek Türkiye halkına, Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettim. Çok mutluyum, çok memnunum. Cerablus halkı çok memnun. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Allah razı olsun."