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'da zincirleme : 1'i ağır 6 yaralı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 06:32 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 06:37
İstanbul'da zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı
İstanbul'da zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Gümüşyaka, D-100 karayolu Papazlı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme da 1'ı ağır 6 kişi yaralandı.

,gece saat 03:20 sıralarında Gümüşyaka Papazlı mevkii D-100 karayolu üzeri Tekirdağ istikametinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre dikkatsizlik ve aşırı hız sonucu meydana gelen kazada 3 özel otomobil ile 1 ticari araç kaza yaptı.Çarpışmanın etkisiyle ticari araç ,kazaya karışan başka bir otomobilin üzerine çıkarak durabildi.Zincirleme kazada özel otomobil sürücüsü Cengiz S. aracının içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.Olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde bekleyen ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada ayrıca Faik G.G.,İlkan G.,Ergin A.,Sabriye S. ve Şennur S. çeşitli yerlerinde yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçede bulunan hastaneler kaldırıldı.Kaza sebebiyle D-100 karayolu Tekirdağ istikameti bir süre araç trafiğine kapandı.

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