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Simit almaya gittiği büfenin önünde meydana gelen da hayatını kaybetti

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 16:53 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 16:58
Simit almaya gittiği büfenin önünde meydana gelen kazada hayatını kaybetti
Simit almaya gittiği büfenin önünde meydana gelen kazada hayatını kaybetti

'da büfeye simit almaya giden bir kadın, büfe önünde karıştığı sında hayatını kaybetti.
Kaza, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Sarısu Mahallesi ve 138 Sokak kesişimindeki büfeye simit almak için giden 40 yaşındaki Leila Seidahmedova kazaya kurban gitti.

Büfenin de bulunduğu kavşağa hızla girdiği öne sürülen iki araç önce birbirleriyle çarpıştı, ardından ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücü talihsiz kadına çarparak sürükledi. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Seidahmedova kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Leila Seidahmedova'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından kadının cenazesi, babası Dilaver, annesi Saniye, 16 yaşındaki oğlu Macid ve nişanlısı Ali Talih tarafından teslim alınarak Göynük'te toprağa verildi.

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