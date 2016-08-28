Zorla bindirip uçuruma sürdü

Antalya’da, tartıştığı 3 aylık eşini saçlarından sürükleyip otomobile bindiren Yavuzhan Gebeloğlu, aracı 40 metrelik falezlerden denize sürdü. 7 saatte ulaşılabilen araçtan genç çiftin cesetleri çıkarıldı

Antalya'da 19 yaşındaki Yavuzhan Gebeloğlu, tartıştığı 3 aylık eşi Gizem Gebeloğlu'nu saçlarından sürükleyerek zorla otomobile bindirdi. Daha sonra otomobili yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden denize sürdü. Feci olayda ikisi de öldü. Korkunç olay önceki akşam yaşandı. Lara'daki evlerinde tartışan yeni evli çift evden çıkıp, otomobile bindi. İddiaya göre tartışma araç içinde de devam etti. Şirinyalı Mahallesi'ndeki Eski Lara Yolu'na gelen çift araçla falezlerin yanındaki boş araziye gelerek tartışmayı burada da sürdürdü. Aracı kullanan Yavuzhan Gebeloğlu, falezlerin önü başka araçlarla dolu olduğu için arazide tur atmaya başladı. Bu sırada Gizem Gebeloğlu (20), otomobilden inerek uzaklaşmak istedi. Genç kız "Polis çağırın, beni kurtarın" diyerek çığlık attı. Çevreden bazı kişiler yardım etmek istedi ancak başarılı olamadı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Görgü tanıklarının ifadesine göre, öfkeli genç, saçlarından tuttuğu eşini sürükleyerek araca bindirdi. Daha sonra direksiyona geçip, otomobili hızla falezlereden denize doğru sürdü. 40 metre yüksekten denize uçan otomobil falezlerin dibindeki kayalara çarpıp, suya gömüldü. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize uçan otomobilin içindekileri kurtarmak için karadan kurtarma çalışması başlatıldı. Otomobile ulaşamayan görevliler Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan yardım istedi. Denizden botla olay yerine ulaşan ekipler, genç çifttin hayatını kaybettiğini belirledi. Görevliler olaydan 4 saat sonra genç kadının cesedini çıkarabildi. Yavuzhan Gebeloğlu'nun cesedi ise vinç yardımıyla yaklaşık 7 saat sonra araçtan çıkarılabildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen baba Fatih Gebeloğlu ve yakınları gözyaşı döktü. Oğlu ve gelininin öldüğünü öğrenen acılı babayı yakınları teselli etmeye çalıştı. Müteahhit olan Fatih Gebeloğlu'nun büyük oğlunun da bir yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.