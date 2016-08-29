Bursa'da trafik kazası ölü ve yaralılar var!

Kaza saat 01.30 sıralarında İzmir Çevre yolu Otobanı Çağlayan TIR Parkı yakınlarında meydana geldi. 25 yaşındaki Sezen Kaymakçı yönetimindeki 41 YB 392 plakalı otomobilin seyir halinde iken ön sol lastiği patladı. Direksiyon kontrolünü yitiren Sezen Kaymakçı aynı yönden giden 33 yaşındaki Harun Karabıyık yönetimindeki 37 BC 006 plakalı otomobile yandan çarptı. 3 lastiği üzerinde yaklaşık 1 kilometre sürüklenen Sezen Kaymakçı'nın yönetimindeki otomobil takla atıp ters dönerek durabildi. Kazada Sezen Kaymakçı hafif yaralanırken diğer otomobilin arka koltuğunda oturan ve çarpmanın etkisiyle camdan fırlayan 60 yaşındaki Hüsniye Küçükahmet bulunduğu aracın altında kalarak ağır yaralandı. Harun Karabıyık polise verdiği ifadesinde Kastamonu'dan Çanakkale'ye kanser hastası olan bir akrabalarını ziyarete gittiklerini belirterek, "Arkadmızdan gelip bize yandan çarptı ön tekerleği yerinden fırladı sürüklenenip takla atarak durdu, arka koltukta oturan halam Hüsniye Küçükahmet ise candan fırlayıp benim aracımın altında kaldı çevreden geçen sürücülerin yardımıyla aracın altından çıkardık" dedi. Kazada ağır yaralanan Hüsniye Küçükahmet Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Sezen Kaymakçı özel bir hastaneye 112 Acil Servis Ambulanslarıyla götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.