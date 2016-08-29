Kurban pazarında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde kurulan kurbanlık pazarında, aralarında daha önceden husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi ölürken 3 kişi de yararlandı. Olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde kurulan kurbanlık pazarında, aralarında daha önceden husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi ölürken 3 kişi de yararlandı. Olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.



Olay, akşam saatlerinde Uzundere'de kurulan kurbanlık pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sivas'tan kurbanlık hayvanlarını satmak için gelen Göktaş ailesiyle aralarında daha önceden husumet bulunan ve İzmir'de yaşayan Sorhun ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 50 yaşındaki Neşat Sorhun, 41 yaşındaki Nurbay Sorhun, 30 yaşındaki Enver Sorhun, 27 yaşındaki Bekir Sorhun, 57 yaşındaki Sabri Sorhun ve 66 yaşındaki Mustafa Kırışkuzu tabancayla yaraladı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Neşat Sorhun, Enver Sorhun ve Nurbay Sorhun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir Sorhun, Sabri Sorhun ve Mustafa Kırışkuzu'nun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Olay sonrası çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak olayla ilgili Mehmet Göktaş, Osman Göktaş ve Hüseyin Göktaş'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Cinayet Büro Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayrıca polis ekiplerinin yaptığı araştırmada iki ailenin daha önce Sivas'ta de kavga ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.