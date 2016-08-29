ARKADAŞINA GÖNDER Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yoğunluğu

  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 02:13 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 04:28
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Köprüden geçerken araçlarını yavaşlatan ve hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, yoğunluğuna neden oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ilgi gösteren vatandaşlar yoğunluğu oluşturdu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ AÇILIYOR

Boğazı'na inşa edilen 3. köprü olan ve önceki gün açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, vatandaşların ilgisi devam ediyor.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ BÖYLE BİTTİ

Bazı sürücülerin köprüden geçerken yavaşlamaları, bazılarının da araçlarından inerek manzarayı seyredip hatıra fotoğrafı çektirmeleri, trafik yoğunluğuna neden oluyor.

, araçlarından inen vatandaşları trafiği aksatmamaları konusunda uyarıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.