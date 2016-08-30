Eşine kızdı, evi yaktı

Samsun’da evi terk eden eşine kızan koca, evi yaktı.

Yangın, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Çevik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K., önceki gün ailevi sebeplerden dolayı eşi D.K. ile tartıştı. Tartışma sonrası kadın, çocuklarını alarak babaevine gitti. Bu akşam eve gelen ve eşinin evde olmadığını gören M.K., eline geçirdiği gazete parçaları ile evi ateşe verdi. Evin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü. M.K. ise, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.