İstanbul’da yağış kaza getirdi: 1 ölü

İstanbul Esenyurt’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç su kanalına uçtu. Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında E-5 Edirne istikameti Haramidere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 ED 524 plakalı özel otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle kayan araç yol kenarında bulunan bariyeri aşarak su kanalına uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından araçtan çıkartılan şahısa olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan ilk kontrolün ardından kimliği belirlenemeyen araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Kamuran Sevgi, "Yağmurdan dolayı kesin vurdu. Kanala düştü. Oradan süratli gelince yanda ki araçtan dolayı göremiyor ve boşluğa düşüyor. Ben biraz ileride vurdum arabayı. Ben vurdum durdum bir baktım bu aşağıya düştü" dedi.