Kazada sürücü ölümden döndü

Didim’de meydana gelen kazada kamyona çarpan sürücü orta refüje çıkarak kaza geçirdi. Yaralı olarak kurtulan şoför, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza: Hisar Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 48 TS 828 plakalı otomobil ile bulvar üzerinde seyir halinde olan Çağrı U., direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden Osman M. yönetimindeki 34 JP 9375 plakalı ticari kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çağrı U. yönetimindeki araç orta refüje çıktı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil servis ekiplerine ve polise bildirdi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılırken, ticari kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Kaza nedeniyle Bulvar kısa süreli trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.