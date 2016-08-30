Üniversiteye güvenlik görevlisi girdi, genel sekreter oldu

Bolu'da oturan Halim Fidan, 18 yıl önce 'Koruma ve güvenlik görevlisi' kadrosunda işe başladığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) şimdi genel sekreter vekili oldu.

Halim Fidan, 1998'de AİBÜ bünyesinde açılan 'Koruma ve güvenlik görevlisi' sınavını kazanarak üniversitede iş başı yaptı. Fidan, 9 yıl boyunca üniversite içinde güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Fidan, üniversitenin güvenlik hizmetlerini taşerona devretmesi üzerine Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı'nda memur oldu. Burada görevde yükselme sınavına girerek şefliğe yükselen Halim Fidan, Haziran 2013'de Rektör Prof.Dr. Hayri Coşkun tarafından Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliği görevine atandı. Fidan, AİBÜ Genel Sekreteri Prof.Dr. Erdal Bekiroğlu'nun, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ardından istifa etmesi üzerine, yerine 10 gün önce Genel Sekreter Vekili olarak atandı. Fidan, Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliği görevini de sürdürüyor.



Fidan'ın, güvenlik görevlisi olarak girdiği üniversitede genel sekreterliğe kadar yükselmesi bazı çevrelerin tepkisini çekti. Fidan'ın, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı'nda memur olmasından sonra Eğitim Bir Sen'e üye olup sendikanın üniversitedeki icra ekibinde yer aldığı vu bundan sonra kısa sürede yükseldiği belirtildi.



"ASALETEN BİR ATAMA DEĞİL"



AİBÜ Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun, lisans eğitimi İşletme olan Halim Fidan'ın genel sekreter olma vasıflarını taşıdığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Genel sekreter olmanın belli şartları var. Yüksekokul mezunu olmak, belli bir hizmet süresini doldurmak gibi. Bu açıdan vekaleten yapılan bu atamada yasal bir sorun yok. 1998'de kadrolu olarak işe başlamış. 9 yıl güvenlik görevlisi olarak çalışmış. Strateji Daire Başkanlığı'nda görevde yükselme sınavıyla şefliğe yükselmiş. Toplam 18 yıl çalışmış. Bu asalaten bir atama da değil. Genel sekreterlik işlemlerini yürütmek üzere yapılan bir görevlendirme şeklinde."