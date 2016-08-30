Yolda kalan vatandaşlardan terör örgütüne tepki

Bitlis-Diyarbakır karayolunun terör örgütü PKK mensuplarınca kesilmesi nedeniyle kapalı olan yolda sabahın erken saatlerinden bu yana bekleyen vatandaşlar, terör örgütüne tepki gösterdi.

Yüzlerce araç kuyruğunun oluştuğu Bitlis-Diyarbakır karayolunda 9 saattir güneşin altında mağdur olan kadın, çocuk, genç ve yaşlılar tepkilerini dile getirdi. Muş'tan gelerek Batman'a giden vatandaşlardan Hudida Tekin, sabahtan beri aç ve susuz bu yolda beklediklerini bildirerek, "Sabah saat 08.00'den beri burada bekliyoruz. Perişan olduk. İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Havaalanına yetişmek isteyen yolcular var. Burada şu anda yaklaşık bin kişi var. Çoluk çocuk perişan olduk. Kadınlar ve çocuklar tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda gideriyor. Ayıptır" dedi.

Yolda bekleyen kadınlardan Çiğdem Konak ise, Bitlis-Diyarbakır karayolunda terör örgütü tarafından araç yakıldığını ve 2,5 saattir yolda beklediklerini kaydetti. Konak, "Muş'a akrabalarımın yanına gitmiştim. Şimdi de Batman Sason'a gideceğim. Sadece ben değil, buradaki binlerce insan sıcaktan pişti" diye konuştu.

Van'dan Cizre'ye giden vatandaşlardan Selahattin Akbaş da, saat 12.00'den beri yolda beklediklerini kaydederek, "Yolda olay olduğunu söylediler ve o zamandan beri bekliyoruz. Doğu ve Güneydoğu karışıktır. Kimsenin bir şey anladığı yok. Bu olayların bitmesini çok istiyorum. Bu kan ve olaylar dursun. Gençler, askerler, polisler, sivil vatandaş ve çoluk çocukların ölmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'ya kurbanlık koyun götüren Vanlı sürücü Mesut Özbey de, kurbanlık götürmek için yola çıktıklarını, ancak burada olay olduğu için beklediklerini, insanlar gibi hayvanların da sıcaktan perişan olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki teröristlere yönelik operasyon ise devam ediyor.