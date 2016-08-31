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70 yaşındaki 'tacizci' gözaltına alındı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 09:59 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 10:03
70 yaşındaki 'tacizci' gözaltına alındı
70 yaşındaki 'tacizci' gözaltına alındı

'ın Nazilli ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, iki üniversiteli kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, yarısı İstasyon Meydanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının bulunduğu bir kafeye giden 20'li yaşlardaki iki genç kızı takip eden 70 yaşındaki A.B., kızları taciz etmeye başladı. Çığlık atarak yardım isteyen öğrencilerin imdadına, meydanda devriye gezen polisleri yetişti. Asayiş ekiplerinin olay yerine gelmesi sonrası ekip aracıyla Hürriyet Polis Amirliği'ne götürülen yaşlı adam, iddiaları yalanladı. Gözaltına alınan A.B.'den kendilerini taciz ettiğini söyleyerek şikayetçi olan iki genç kız ise karakoldan gözyaşları içerisinde ayrıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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