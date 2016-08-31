70 yaşındaki 'tacizci' gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, iki üniversiteli kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı İstasyon Meydanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının bulunduğu bir kafeye giden 20'li yaşlardaki iki genç kızı takip eden 70 yaşındaki A.B., kızları taciz etmeye başladı. Çığlık atarak yardım isteyen öğrencilerin imdadına, meydanda devriye gezen trafik polisleri yetişti. Asayiş ekiplerinin olay yerine gelmesi sonrası ekip aracıyla Hürriyet Polis Amirliği'ne götürülen yaşlı adam, iddiaları yalanladı. Gözaltına alınan A.B.'den kendilerini taciz ettiğini söyleyerek şikayetçi olan iki genç kız ise karakoldan gözyaşları içerisinde ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.