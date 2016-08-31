Enez'de yazlıkçı cinneti: 1 ölü, 3 yaralı

Edirne’nin Enez ilçesi sahilinde tartışmaya başlayan yazlıkçı komşu aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldürüldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Enez İlçesi sahilindeki Kırkpınar Tatil Sitesi'nde meydana geldi. 63 yaşındaki Hasan Ordubakan ve aynı yaştaki eşi Cumaziye Ordubakan, bitişik evde oturan komşuları yine aynı yaştaki Matem Karakaş ile eşi 60 yaşındaki Fatmagül Karakaş ile torunlarının evlerinin önünde bisikletle dolaşarak gürültü yapmasına kızarak tartışmaya başladı.

6 KEZ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren komşuları tarafları sakinleştirdi. Fatmagül Karakaş, bir süre sonra Hasan ve Cumaziye Ordubakan çiftiyle konuşmak için evlerinin önüne geldi. Konuşma sırasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ordubakan, Fatmagül Karakaş'ı karın ve göğsünden 6 kez bıçakladı. Eşinin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören Matem Karakaş, Hasan ve Cumaziye Ordubakan'ı dövdü. Bu sırada Matem Karakaş da Hasan Ordubakan tarafından çenesinden bıçaklandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatmagül Karakaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Matem Karakaş ile Hasan ve Cumaziye Ordubakan ise, ilk müdahalelerinin ardından polis gözetiminde Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Fatmagül Karakaş, Enez Devlet Hastanesi morgunda nöbetçi savcı ve polisin incelemesi ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul'da oturan ve yaz tatillerini Enez İlçesi sahilinde geçiren aileler arasında daha öncede benzer nedenlerle kavgalar çıktığı ifade edildi. Soruşturma sürdürülüyor