İstifası istendi, birliğin camlarını taşladı, üstünde bıçak bulundu

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere’nin yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifasını istediği Otobüsçüler Odası Başkanı Ali Tüzün, AESOB binasının camlarını taşla kırdı. Kendisiyle görüşmek isteyen Dere’ye zarar vereceği iddiasıyla gözaltına alınan ve üzerinde ekmek bıçağı bulunan Tüzün, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Otobüsçüler Odası Başkanı Ali Tüzün'ün istifasını istedi. Başkan Dere, yardımcıları Süleyman Şahin ve Mehmet Ali Alkan'ın da hazır bulunduğu toplantıda Ali Tüzün'le yaptığı görüşmede, hakkındaki iddialardan aklanıncaya kadar istifa etmesini talep etti. Talebe sinirlenen Tüzün, toplantıyı terk etti.

BİRLİĞİN CAMLARINI TAŞLADI

Dün saat 18.00 sıralarında Fabrikalar Mahallesi'ndeki AESOB hizmet binasının önüne gelen Tüzün, binayı taşlamaya başladı. Bir kadının engellemeye çalıştığı Tüzün, binanın camlarını kırdı. Güvenlik kameralarının kaydettiği olayın ardından Tüzün, olay yerinden ayrıldı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, taşlı saldırının ardından Ali Tüzün'ü telefonla arayarak görüşmek istediğini söyledi. İkili dün saat 22.00'de bir pastanede buluşmak için randevulaştı. Pastaneye gitmek için yola çıkan Adlıhan Dere'yi telefonla arayan arkadaşı, Ali Tüzün'ün kendisine zarar vereceğini söyledi.

ÜZERİNDE EKMEK BIÇAĞI BULUNDU

Adlıhan Dere, bunun üzerine durumu polise haber vererek yardım istedi. Başkan Dere, polis eşliğinde pastaneye gitti. Güvenlik gerekçesiyle Adlıhan Dere, ekip aracında beklerken, Ali Tüzün'ün yapılan üst aramasında ekmek bıçağı bulundu. Gözaltına alınan Tüzün hakkında, mala zarar vermekten işlem yapıldı. Tüzün, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DERE ŞİKAYETÇİ OLDU

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ali Tüzün'e hakkındaki iddialardan arınması için seçime gitmesi gerektiğini, seçimle yeniden göreve gelmesi için tavsiyede bulunduğunu belirtti. Tüzün'ün bu nedenle sinirlendiğini ve toplantıyı terk ettiğini anlatan Dere, "Birliğin camlarını taşlamış. Kendisiyle bundan dolayı görüşmek istedim. Görüşmeye giderken bir arkadaşım arayarak Ali Tüzün'ün bana zarar vereceği bilgisini verdi. Polisle birlikte gittik ve yapılan aramada üzerinde ekmek bıçağı çıktı. Bana neden zarar vermek istediğini hala anlamış değilim. Yalnız gitseydim belki de beni öldürecekti. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.