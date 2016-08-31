Kenan Sofuoğlu hastanelik oldu!

Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu villasının penceresinden havuza atlarken ayağını burkunca hastanelik oldu.

Kenan Sofuoğlu, bugün akşam saatlerinde Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde, bir sitede bulunan villasının 3'üncü kat penceresinden havuza atlayınca ayağını burktu. Sofuoğlu, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Burada, Kenan Sofuoğlu'nun burkulan ayağı sargıya alındı.



Olayın ardından şampiyon bisikletçi, pencereden havuza atlarken ve hastanenin acil servisinde personelin kendisi ile selfie yaparken çekilen fotoğraflarını, "Bu atlayış sonrası hastanelik olduk. Ama çok şükür iyiyim" notuyla sosyal medya hebasından paylaştı.