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Lunaparkta dehşet: 11 yaralı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 11:11
Lunaparkta dehşet: 11 yaralı
Lunaparkta dehşet: 11 yaralı

Adana'da serbest düşüş aletinin asansör halatının kopması sonucu 2 metreden yere çakılan 16 kişiden 11'i yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki lunaparkta serbest düşüş aletine binerek eğlenmek isteyen 16 kişi asansöre bindi. 16 kişi, yaklaşık 30 metreyi bulan asansörün yukarı aşağı ani hareketleri ile adrenalin yaşamaya başladı.

Ancak, bir süre sonra tekrar asansör yükselmeye başladığı sırada halatın kopması sonucu 2 metreden yere çakıldı. 2 metre yükseklikten oturdukları korumalı koltuklarla yere çakılan 16 kişiden 11'i çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine , ambulans ve CANKUR ekibi sevk edildi. Yaralanan İklim Ergen (12), Atay (45), Melike Özbey (15), Ulkiye Çağıran (15), Satı Dilek Özbey (46) ve Beril Özbey (12) Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne, Mustafa Özer (20), HasanHüseyin Şimşek (19), Mehmet Mert Gönen (16), Nail (16) ve Burak Efe Yıldırım (13) Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Halatın, tam yükseklikte ya da serbest düşüş sırada kopmamış olması, büyük bir facianın yaşanmasını engelledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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