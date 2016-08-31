ARKADAŞINA GÖNDER Marmaris’te otelde yangın paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Marmaris’te otelde paniği

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 17:34 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 17:35
Marmaris’te otelde yangın paniği
Marmaris’te otelde yangın paniği

’nın Marmaris ilçesinde, yabancı turistlerin kaldığı otelde paniği yaşandı. Boşaltılan otelde alevler diğer kısımlara sıçramadan söndürüldü.

, 14.30 sıralarında Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan üç yıldızlı bir otelde çıktı. Yabancı turistlerin kaldığı odada elektrik aksamından çıkan yangında alevleri gören turistler otel görevlilerine haber verdi. İtfaiyeye haber veren görevliler turistleri tahliye etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yarım saatlik bir çalışmanın sonunda yangını kontrol altına almayı başardı. Dumandan etkilenen turistlere su ve ayran dağıtıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otelde maddi hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesi ile rahat bir alan turistler odalarına geri döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.