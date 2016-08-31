Marmaris’te otelde yangın paniği

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yabancı turistlerin kaldığı otelde yangın paniği yaşandı. Boşaltılan otelde alevler diğer kısımlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, 14.30 sıralarında Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan üç yıldızlı bir otelde çıktı. Yabancı turistlerin kaldığı odada elektrik aksamından çıkan yangında alevleri gören turistler otel görevlilerine haber verdi. İtfaiyeye haber veren görevliler turistleri tahliye etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yarım saatlik bir çalışmanın sonunda yangını kontrol altına almayı başardı. Dumandan etkilenen turistlere su ve ayran dağıtıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otelde maddi hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes alan turistler odalarına geri döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.