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Oscar’lı aktöre ‘kara para aklama’ sorgusu

Oscar’lı aktöre ‘kara para aklama’ sorgusu
Oscar’lı aktöre ‘kara para aklama’ sorgusu

Leonardo DiCaprio, kurucusu olduğu çevreci vakfa ’dan yapılan bağış nedeniyle tarafından sorguya alındı

Hollywood'da oyunculuğunun yanı sıra çevreci tutumuyla da bilinen Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, kurucusu olduğu çevreci vakfa 'dan yapılan bir bağış nedeniyle kendini yolsuzluk skandalının içinde buldu. Ünlü oyuncunun rol aldığı "Wall Street Kurtları" isimli filmin yapımcı şirketi Red Granite sahiplerinden Jho Low'un kara para akladığı ve sahibi olduğu "1 MDB " adlı fon aracılığıyla DiCaprio'nun vakfına para bağışladığı ortaya çıktı.

3.5 milyar dolarlık paranın bir milyar dolarlık kısmının ABD'de aklandığı yönündeki iddialar nedeniyle devreye giren (ABD Federal Soruşturma Bürosu), ünlü oyuncuyu sorguladı.

OSCAR ÖDÜLLÜ LEONARDO DİCAPRİO MEVLANA FİLMİNDE BAŞROLDE.

'PARAYI GERİ VER' ÇAĞRISI
DiCaprio'ya herhangi bir suçlamada bulunulmadığını belirten The Hollywood Reporter isimli magazin sitesi, sanatçıya bağış yapan kişinin yolsuzlukla bağlantılarını bilip bilmediğinin sorulduğunu duyurdu.

Di Caprio, Malezya'daki ormanlık alanların yok edilmesine dikkat çekmek üzere 6 ay önce ülkeyi ziyaret etmişti. Malezya'daki çevreci kuruluş Bruno Manser Vakfı, DiCaprio'ya açık mektup yazarak FBI'nın soruşturmasına konu olan "1 MDB Malezya" isimli fondan aldığı bağışı geri vermesi çağrısı yapmıştı. Kamuoyuna açık bu çağrının üzerine FBI'nın soruşturmaya DiCaprio'yu da dahil ettiği belirtiliyor. İddialara göre; DiCaprio Vakfı'na 2013'te Christie's Müzayede Evi'nden bir miktar para transfer edildi.

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