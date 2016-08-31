Senanur'un katili yakalandı

Eski eşinin sevgilisini öldürmek isterken 10 yaşındaki Senanur'u öldüren maganda yakalandı

Adana'da, eski eşinin sevgilisini sokak ortasında vurmak isterken, 10 yaşındaki kız çocuğunu başından vurarak ölümüne neden olan katil zanlısı, Aksaray'da yapılan operasyonla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre olay, 1 Temmuz 2016 tarihinde Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Ercan Sümer, geçici görevlendirmeyle Yumurtalık ilçesindeki polis sosyal tesislerine görevlendirildi. Sümer, giderken tatil yapmaları için eşi Nilgün, kızları Senanur (10) ve İrem Sümer'i (14) de götürdü.



1 Temmuz günü Sümer'in küçük kızı Senanur Sümer, babasına markete gitmek istediğini söyledi. Baba Sümer, diğer kızını ve eşini de alarak sosyal tesislerden markete gitmek için çıktı. Sosyal tesislerden yaklaşık 50 metre uzaklaştığında arkalarından silah sesleri gelmeye başladı. Baba Sümer, arkasını dönüp baktığında otomobilden bir kişinin ateş ettiğini, kaldırımda bulunan bir kişinin de kendilerine doğru kaçtığını gördü. Bunun üzerine hemen iki kızının ve eşinin üzerine kendisi siper oldu. Ancak seken kurşunlardan biri Senanur Sümer'in kafasına isabet etti. Kaçan şahıs da ayağından vurularak yaralandı. Ercan Sümer, hemen sosyal tesislere koşup ambulans istenmesi ve kaçan otomobilin plakası ile cinsinin anons edilmesini istedikten sonra tekrar olay yerine döndü.

SENANUR, 7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada yoldan geçen askeri araç durup kız çocuğunu alarak Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Senanur Sümer, ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ameliyatlardan sonra yoğun bakıma alınan Senanur, 7 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Senanur Sümer, gözyaşları içinde toprağa verildi.



Olaydan sonra ise Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis, katil zanlısının Serkan A. olduğunu, bir süre önce cezaevine girdiğini, bu sırada eşi N.A.'nın kendisinden boşanarak arkadaşı S.H. ile sevgili olduğunu, bu durumu öğrenince cezaevinden kaçarak şahsı öldürmek için plan yaptığını, 1 Temmuz günü otomobilin içinden ateş ederek S.H.'yi öldürmek isterken kız çocuğunu vurduğunu belirledi. Güvenlik güçleri, bu tespitin ardından katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, zanlının köyüne olaydan sonra her gün sivil olarak gidip çevrede araştırma yaparak zanlıyı yakalamaya çalıştı. Son olarak zanlının Aksaray ilinde bir evde saklandığı tespit edildi. Polis, eve şafak vakti operasyon yaparak zanlıyı yakaladı. Katil zanlısının polisi karşısında görünce, "Benim amacım eşimin sevgilisini öldürmekti, masum bir çocuk öldüğü için çok pişmanım, çok üzgünüm" dediği öğrenildi.



Zanlı, sorgulanmak üzere Adana'ya getirilerek Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şahıs, burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.